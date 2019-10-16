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Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yanan askeri araç" fotoğraflarıyla manipülasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için "yanan zırhlı araç ve tank" fotoğraflarını sosyal medya üzerinden servis etmeyi sürdürüyor - Paylaşılan fotoğrafların geçmişte yaşanan savaşlarda çekildiği ortaya çıktı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, bölgede yaşanmış savaşlarda "yanan zırhlı araç ve tankların" görüldüğü fotoğrafları kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası "alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların" kareleriyle devam etti.

Irak'ta yanarak enkaz halini almış bir tankın Nisan 2003'te çekilmiş fotoğrafını çarpıtmak isteyen manipülatör bir hesap, görüntüler harekat sırasında çekilmiş gibi dezenformasyon yapmaya çalıştı.

YPG/PKK yanlısı hesaplar, yakın tarihteki en ünlü tank savaşlarından birisinin yaşandığı Birinci Körfez Savaşı'ndan bir kare kullanmaktan da çekinmedi.

Kuveyt topraklarında siyah dumanlar yükselen alev içindeki Irak'a ait bir tankın Şubat 1991 tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyen bir hesap, görüntüler harekatta çekilmiş gibi çarpıttı.

YPG/PKK yanlısı bir hesap, Suriye'nin Tel Abyad kentinde "Türk Ordusu'na ait üç tankın imha edildiği" yalanıyla alevler içinde bir zırhlı personel taşıyıcı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın aslında, Irak'ın Samara kentinde Nisan 2007'de çekildiği anlaşıldı.

Yine alevler içinde kalmış Suriye'de 2012 yılından bir fotoğrafı dolaşıma sokan bir hesap da görüntüyü, harekat sırasında kaydedilmiş gibi yansıtmaya çabaladı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap enkaz yanında alevler içinde bir tankın görüldüğü kareyi sosyal medyaya harekatta çekilmiş gibi yükledi. Ancak aynı fotoğrafın Suriye'de kaydedildiği Ağustos 2012'de başka bir mecrada yayınlandığı görüldü.

Manipülatörler, Yemen'de yanmış askeri zırhlı araçların görüldüğü 2 Ekim tarihli kareyi sosyal medyada harekatta kaydedilmiş gibi gösterecek yazılarla paylaştı.

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Barış Pınarı Harekatı manipülasyon tank zırhlı araç

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