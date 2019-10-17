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Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Terör örgütüne yakın hesaplar, sahte fotoğraflarla Barış Pınarı Harekatı aleyhine "kimyasal silah, fosfor bombası" gibi yasaklı mühimmat kullanıldığı manipülasyonu yapmaya çalıştı - Manipülatörler, bölgedeki çatışmalardaki fotoğrafları harekatta çekilmiş gibi çarpıtmak istedi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "kimyasal silah ve fosfor bombası" gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Manipülatör bir hesap, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısının göründüğü Mart 2018'e ait bir fotoğrafı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında Ocak 2008 tarihli fosfor bombasının bıraktığı alev izlerinin yerleşim yerlerinin üzerinde görüldüğü fotoğrafı operasyon sırasında çekilmiş gibi çarpıtmaya uğraştı.

YPG/PKK yanlısı hesaplar, söz konusu fotoğrafların Suriye'nin kuzeyindeki Rasülayn şehrinde çekilmiş gibi dezenformasyon girişiminde bulundu.

Terör örgütüne destek için açılan etiketlerde manipülatör hesaplar havada bıraktıkları alev izleri görünen patlayıcıların fotoğrafını paylaşarak harekat sırasında çekilmiş gibi göstermek istedi. Ancak, Suriye'nin Halep kentinde kaydedilen görüntülerin Haziran 2016'da başka bir mecrada yayınlandığı anlaşıldı.

Manipülatör bir hesap, kimyasal silah ve fosfor bombası sonucunda yanarak feci derecede yaralanmış insanların görüldüğü fotoğrafları harekat sırasında çekilmiş algısıyla sosyal medyaya yükledi.

Ancak fotoğraflardan başı yanmış şekilde görülen bir çocuğun portresinin bulunduğu fotoğrafın Afganistan'da bir ABD üssünde 2009'da çekildiği görüldü. Aynı şekilde fosfor bombasından etkilendikten sonra hastanede tedavi gören bir adamın yer aldığı fotoğrafın ise Ocak 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrasında objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

Benzer şekilde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da terör örgütünün kimyasal silah kullanarak bunun suçunu Türk ordusuna atmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler geldiğini paylaşarak, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığını" vurgulamıştı.

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