Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "kimyasal silah ve fosfor bombası" gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Manipülatör bir hesap, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısının göründüğü Mart 2018'e ait bir fotoğrafı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında Ocak 2008 tarihli fosfor bombasının bıraktığı alev izlerinin yerleşim yerlerinin üzerinde görüldüğü fotoğrafı operasyon sırasında çekilmiş gibi çarpıtmaya uğraştı.