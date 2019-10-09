Barış Pınarı Harekâtı başladı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır" dedi.

Sınır bölgesinden yayın yapan CNN Türk kanalı, Türk savaş uçaklarının sınırın karşısını bombalamasını canlı olarak yayınladı.

Erdoğan, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1181920482964250624

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra gündeme gelmişti.

Telefon görüşmesinin ardından ABD ordusu sınır bölgesindeki askerleri sınırdan geriye çekmişti.

Erdoğan, bir süredir Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak ve Suriyeli sığınmacıların bölgeye geri dönmesi için olanak sağlamak istediğini söylüyordu.