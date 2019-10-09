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Barış Pınarı Harekatı başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Harekatı’ saat 16.00 itibariyle başladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Harekatı’ saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
Türkiye’nin uzun süredir operasyon sinyali verdiği ve ABD ile güvenli hale getirilmesi amaçlanan ancak başarılı olunamayan Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarının kontrolündeki bölgelere yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, saat 16.00’da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı.Fırat’ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı. Tankçı birliklerinin ateş altına aldığı terör hedeflerinden dumanlar yükselirken, ilçe merkezinde de harekatın başlaması coşkuyla karşılandı. Hedeflerdin vurulmaya başlamasının ardından Akçakale ilçe merkezi ile sınır hattına yakın bölgelerde de güvenlik güçleri sivilleri uyararak sınıra yaklaşmamalarını istedi.
Öte yandan harekat öncesi ilçe genelinde GSM operatörlerinin telefon ve internet hizmeti de kısıtlandı.
Bu arada güvenlik için sınıra yaklaşılmaması yönünde belediye hoparlörlerinden anonslar yapılırken, ilçedeki okullar da pazartesi gününe kadar tatil edildi.

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Barış Pınarı Harekatı başladıBarış Pınarı Harekatı başladıBarış Pınarı Harekatı başladıBarış Pınarı Harekatı başladı

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