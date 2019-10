Barış Pınarı Harekatı bilgilendirme toplantısı

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, DEAŞ/PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'ye ve asil Türk milletine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyelilerin evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı"nın 9 Ekim'de saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

"PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik süre devam etmektedir. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların, muhtelif hafif ve ağır silah, havan, roket, doçka uçaksavar ve tanksavar silahıyla yapıldığı tespit edilmiştir. Taciz/ihlallere meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD ile yakinen koordine edilmektedir. Ayrıca, mutabakata uygun olarak, PKK/YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkması konusunda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi, bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir."

"Teröristlerin çekilmesinin şu saat itibarıyla Haseke ili istikametine doğru olduğunu gözlemliyoruz. Şimdiye kadar 125 araçlık bir çıkış oldu, ayrı ayrı konvoylar bunlar. Terör örgütünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı bilgilere göre yaklaşık bin terörist tahliye edildi. Bütün bölgede silahlı 10-15 bin teröristin var. Bunları harekat alanına dağılmış şekilde değerlendirmek lazım. Teröristlerin tamamı bir bölgede değil. Bir kısmını etkisiz hale getirdik, bir kısmı başlangıçtan itibaren bölgenin güneyine çekildi. Özellikle sözde lider-emir komuta eden teröristler, harekatın ilerlemesiyle bölgeyi süratle önce onlar terk ettiler. Şu an Tel Abyad ve Rasulayn bölgesindeki 120 kilometrelik alanı takip ediyoruz ama 440 kilometrelik alan içerisinde 10-15 bin teröristin olduğu biliniyor."

- "Köstebek gibi her tarafı tünelle doldurmuşlar"

"Teröristler sivil elbise giyiyorlar. Bunu Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarında gördük. İHA'larla 23 bin fitten bir ayakkabıyı görüyoruz, her şeyi görüyoruz. Sivil hedefleri kesinlikle ateş altına almıyoruz, takip ediyoruz. Sivil elbise giyen terörist, sivil bir mahaldeyse kesinlikle ateş altına alınmaz. Terörist eğer üzerinde silah varsa ve sivil bir mahalde değilse, terörist olduğu onaylandıktan sonra ateş altına alıyoruz. 120 saatlik sürenin ardından gözlem noktaları-devriye görevleri planlanacak. M4 hattının hemen güneyi kontrol edilecek şekilde planlanacak. Kontrol etmek demek sadece Mehmetçiğin ayak bastığı yer demek değildir. Oraya konuşlandırdığımız gözetleme ve gözetlediğimiz yere, o an mevcut silahlarımızla etki altına alabildiğimiz alan şeklinde düşünün."

"Biliyorsunuz bölgedeki teröristlere 30 bin tır askeri yardım yapıldı. Bunların içerisinde tamamı silahlı, ağır ve hafif silahlı malzeme veya askeri teçhizat var. 30-35 bin kişilik silahlı gücü tam anlamıyla donatacak seviyede askeri malzeme yardımı yapıldı. Bölgede ABD ile çok sıkı koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çok net bir şekilde ifade ettik. Yarın 22.00'de bu iş biter. Eğer hala teröristler varsa onlar etkisiz hale getirilir. Tel Abyad'daki hapishaneyi boşalttılar. Oradan tahmin ediyorum 650'den fazla DEAŞ'lının bırakıldığına ilişkin bilgiler var. Teslim olan teröristlerin sayısı 40'ı geçti. Teslim olan veya yakalanan teröristlerin sayısı 80-90 civarında. Biz şu an alanın tamamını kontrol ediyoruz. 120 kilometrelik alanın tamamını İHA ve Hava Kuvvetlerimizin kontrolünde."

Kaynaklar, evden eve yapılan tünellerin de bulunduğunu hatırlatarak, "Örneğin şehir içerisinde kırmızı boyalı bir evden terörist atış yapıyor. Siz oraya yöneliyorsunuz etki altına almak için ama teröristler o evlerin altındaki tünelden başka bir eve geçip sizi oradan ateş altına almak ve hedef şaşırtmak için köstebek gibi her tarafı tünelle doldurmuşlar." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, şu an bölgenin bölgenin temizliğini yaptıklarını vurgulayarak, "Üs bölgelerini kullanmanın zamanı ve sahası gelmedi. Şu an bir harekat icra ediliyor. Teröristler bu bölgeden çıkınca Türkiye adına güvenliği sağlayacak güvenlik noktaları ve üs bölgeleri kurulacak. Biz orada bir nevi bölgenin güvenliğini, varsa kalan teröristleri etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız veya girmelerini engelleyeceğiz. Şu an, bugün veya yarın bunlardan bahsedemeyiz. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi de planın bir parçası. 'Üs bölgesi kuracağız, sağa sola bakacağız' yok böyle bir şey. Bölgede ele geçirilen silahların imha edilmesi gerekiyorsa imha ederiz." ifadelerini kullandı.