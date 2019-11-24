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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 01:52 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Araç kazasında ağır yaralanan askerin, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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