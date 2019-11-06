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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri mahkeme kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 09:05 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayat normale dönmeye başladı.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri mahkeme de oluşturuldu.
İcra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek maksadıyla Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri mahkeme oluşturuldu. Askeri mahkeme yapılanmasında cinayet mahkemesi ile soruşturma ve tahkikat mahkemesi görev yapacak. Cinayet mahkemesinde başkan ve 2 üye bulunurken, soruşturma ve tahkikat mahkemesi de başkan ve 3 üyeden müteşekkil olacak. Askeri mahkemede toplamda 12 savcı görev yapacak.
Suriye Geçici Hükümeti yetkilileri, bölgede hayatın süratle normale döndüğünü belirterek, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığını ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığını, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflediklerini açıkladı. Yetkililer, verilen talimatların uygulanmasından ve suç-suçluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını da vurguladılar.

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