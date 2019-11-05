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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan yardımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

AFAD: - "Bugüne kadar 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıtıldı"

Barış Pınarı Harekatı sonrasında, sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde yaşayan sivillere 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve diğer STK'ler tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.

Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrasında sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıttı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi Türkiye'nin yardımları Suriye halkına ulaştırılıyor

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