HABER

"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi - Çalıştayda harekatın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde düzenlenen çalıştayda, Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1220 kilometrekare alanı temizledikCumhurbaşkanı Erdoğan: 1220 kilometrekare alanı temizledik
Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusuYargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu
Anahtar Kelimeler:
"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Çavuşoğlu'ndan Meclis'te Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'te harekat açıklaması: Oyunu bozduk

İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Münasebetsiz bir cümle

İYİ Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İbrahim Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.