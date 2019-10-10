Barış Pınarı Harekâtı - Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet: En büyük IŞİD kampı operasyon alanımızın dışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile Irak-Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadele konusunda büyük deneyim kazandığını belirterek, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan ve IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın Barış Pınarı Harekâtı'nın kapsamı dışında olduğunu söyledi.

BBC Dünya Servisi'nin radyo programına katılarak soruları yanıtlayan Aybet, "Türkiye, IŞİD'le mücadele koalisyonunun üyeleri arasında en fazla alanı IŞİD'den tek başına temizleyen ülke oldu. (Barış Pınarı) Operasyonu ilerledikçe, IŞİD'in elindeki alanların da kontrolünü ele geçirme ve buraları güvenli hale getirme kapasitemiz var. Ancak IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp, operasyon alanımızın dışında kalıyor. Yakalanan IŞİD militanlarının durumu uluslararası işbirliğiyle çözülmeli" dedi.

Aybet, Türkiye'nin operasyon kapsamının dışında olduğunu belirttiği "IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın" hangisi olduğunu söylemedi.

Ancak, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde bulunan alanda IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp El Hol'da bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin güneyinde, Suriye'nin Haseke şehrinin doğusunda yer alan bu kampın Türkiye sınırına uzaklığı ise 100 kilometre.