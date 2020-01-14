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  4. Barış Pınarı Harekatı gazisi Bursa'daki babaevinde dualarla karşılandı

Barış Pınarı Harekatı gazisi Bursa'daki babaevinde dualarla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:25 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı gazisi Bursa'daki babaevinde dualarla karşılandı

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

11 Ekim 2019'daki saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edilen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Karpuz'u (37), ilçenin Çayırlı Mahallesi'nde yaşayan yakınları ve komşuları dualarla karşıladı.

Karşılamaya, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Garnizon Komutanlığında görevli Binbaşı Lütfi Kocamanoğlu, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Ünver, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, İnegöl Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Deniz Sökmez, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yapılan duanın ardından konuşan Kaymakam Seyitoğlu, "Sınır dışında milli mücadele içinde bulunan binlerce kahramanımızdan birisi sağ ve salim aramızda. Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Gösterdikleri mücadeleden ötürü Allah gayretlerini artırsın. Biz gazimizle Yenişehir ve Bursa olarak gurur duyuyoruz." dedi.

Karpuz'un eve girişi sırasında ailesi tarafından kurban kesilirken, bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra istirahat edeceği odaya çıkartılan Karpuz, mahalle halkının geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

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