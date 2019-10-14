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Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular, kaçıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndaki operasyon sırasında gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Arkadan keskin nişancı vurdu.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndaki operasyon sırasında gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Arkadan keskin nişancı vurdu. Benim intikamımı aldılar. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16’lar ile orayı yerle bir ettiler. Sağlık durumum iyi olsun yine gideceğim" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndaki operasyon sırasında keskin nişancı tarafından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra Kırıkkale’nin Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Hacılar Belde Başkanı Mehmet Koyuncu Barış Pınarı Harekatı gazisi Koyuncu’yu evinde ziyaret etti.
Suriye’deki operasyon sırasında yaşadıklarını anlatan gazi Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldı ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16’lar ile orayı yerle bir ettiler. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiç bir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç bir adamda dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" diye konuştu.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Saygılı ise Gazi Koyuncu’ya "İnsanlık götürmek için biz oradayız. Bu mücadelede de gazi oldun" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kırıkkale şehitlerimizin, gazilerimizin memleketi. Tabii, bu operasyonun ilk gazisi sensin. Babanın gözlerinden nasıl bir gurur akıyor hepimiz gördük. Biz de hepimizde senle gurur duyuyoruz. Çok şükür vatanın milletin için gittin orada mücadele ettin, çarpıştın. Oraya insanlık götürmek için biz oradayız. Bu mücadelede de gazi oldun. Ömrün boyunca tüm ailen ve biz Kırıkkaleliler olarak bu onuru sürekli taşıyacağız. Rabbim inşallah bize kötü haberler duyurmaz orada. İnşallah biran önce orada görevimizi yaparız, işimizi bitirir emin ellere teslim ederiz inşallah."

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