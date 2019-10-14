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Barış Pınarı Harekâtı gazisi: Teröristler kaçmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekâtı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar.

Barış Pınarı Harekâtı gazisi: Teröristler kaçmaya başladı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekâtı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular, başaramayacaklar" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’nın 3'üncü gününde Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tedavisinin ardından dün gece memleketi Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses gazi Koyuncu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
'BENİM İNTİKAMIMI ALDILAR'
Yaşadıklarını Vali Sezer'e anlatan Yasin Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldık ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı kontrol altına aldılar. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç kimsede, dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" dedi.
Vali Sezer ise, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Barış Pınarı Harekâtı gazisi: Teröristler kaçmaya başladıBarış Pınarı Harekâtı gazisi: Teröristler kaçmaya başladıBarış Pınarı Harekâtı gazisi: Teröristler kaçmaya başladı

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