HABER

Barış Pınarı Harekâtı gazisi Teröristler kaçmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekâtı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekâtı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular, başaramayacaklar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’nın 3'üncü gününde Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tedavisinin ardından dün gece memleketi Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses gazi Koyuncu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

'BENİM İNTİKAMIMI ALDILAR'

Yaşadıklarını Vali Sezer'e anlatan Yasin Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldık ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı kontrol altına aldılar. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç kimsede, dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" dedi.

Vali Sezer ise, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Geleceğe MektupGeleceğe Mektup
Bodrum’da yıkılan kaçak yapılar teker teker incelendiBodrum’da yıkılan kaçak yapılar teker teker incelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' sözlerine açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Geleceğe Mektup

Geleceğe Mektup

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.