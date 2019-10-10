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Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı operasyonunu gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı.

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı operasyonunu gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca’da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital meteryal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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