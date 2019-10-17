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Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere sabah 06.00’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan R.B. ve İ.Ç. isimli 2 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, diğer 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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