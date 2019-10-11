Barış Pınarı Harekâtı hakkında neler biliniyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de silahlı muhaliflerin çatı örgütü Milli Ordu ile birlikte Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor.

Harekâtın detaylarıyla ilgili bilinenleri derledik.

Harekât ne zaman ve nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir Suriye sınırında SDG tarafından kontrol edilen bölgelere bir operasyon düzenlemek istediğini söylüyordu.

Erdoğan, konuyu AKP'nin 5 Ekim'deki 29. istişare toplantısında bir kere daha gündeme getirerek "Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde de Suriye'ye harekatın başlatılacağını söyledi.