Barış Pınarı Harekâtı iç politikaya nasıl yansıyabilir, AKP kulislerinde neler konuşuluyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı Türkiye siyasetinin ilk gündem maddesi olma özelliğini korurken, AKP'nin yaptığı ölçümlere göre yüzde 86 olan harekâta desteğin, iktidar partisine de destek anlamına gelip gelmediği tartışılıyor. AKP'de harekâta desteği iktidar politikalarına, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olarak yorumlayanlar çoğunlukta. Ancak yeni hükümet sisteminde yüzde 1'in altında oy alan partilerin bile siyasi denklemi değiştirebilmesi ve AKP'den ayrılanların yeni parti kurma girişimleri nedeniyle; iktidar partisi, yeni kurulacak partilere geçişleri durdurmanın yollarını arıyor. Zira askeri operasyonun yarattığı "birlik beraberlik" havasının iç siyasetteki etkisinin uzun vadeli olmayacağı düşünülüyor. Siyasi kulislerde, harekâtın iç politikaya yansımaları ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor: AKP anketinden, Babacan ve Davutoğlu'na ne kadar oy çıktı? Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 2019 bitmeden, kuracakları partilerinin tabelalarını asması bekleniyor. İktidar partisi AKP'de Barış Pınarı Harekâtı'nın yarattığı rüzgar nedeniye iki ismin parti kuruluşunu ertelemek zorunda kalacağı yorumları yapılsa da, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresinden gelen bilgilere göre planlanan programda şu anda değişiklik yok.

AKP'de de yeni partiler yakından izleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda ilk kez Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerin oy oranını yaptırılan kamuoyu anketiyle ölçüldü. Araştırmada, katılımcılara "Davutoğlu'nun partisine oy verir misiniz?" ya da "Babacan'ın partisine oy verir misiniz" yerine doğrudan "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. AKP'nin anketinden Babacan'ın partisine oy vereceklerin oranı yüzde 0,7, Davutoğlu'na oy vereceklerin oranı ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü. Kulislerde Davutoğlu'nun AKP tabanından, Babacan'ın ise AKP'nin yanı sıra daha geniş bir siyasi yelpazeden destek göreceği değerlendirmesi yapılıyor. Son genel ve yerel seçimlerde yüzde 1'in altındaki partilerin bile ittifaklar nedeniyle siyasi denklemde önemli bir rol oynaması nedeniyle, yeni partilere dönük bir dizi önlemin de yaşama geçirilmesi planlanıyor. Ahmet Davutoğlu: İstifa ile sonlanan 17 yıllık AKP serüveni

Babacan ekibinden 'üçüncü ittifak' değerlendirmesi: İttifakların parçası değil, milletin üzerinde ittifak ettiği oluşum olmak istiyoruz Erdoğan'ın "kırık kalpleri tamir" hamlesinin arkası gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun ilk adımını da geçen hafta, yoğun dış politika gündemine karşın, AKP'nin kuruluşundan bu yana partide görev almış il başkanları, ertesi gün de belediye başkanları toplantısı ile attı.

Erdoğan, her iki toplantıda da, "yeniden kucaklaşma" mesajı verdi. "Partime gönül vermiş, teşkilatımızın tozunu yutmuş tüm arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, olası "küskün" partililere de "Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek irtibatımızı güçlendireceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu hamlesinin altında, parti tabanından Babacan ve Davutoğlu hareketine kaymaları önleme hedefi yattığı belirtiliyor. Bu kapsamda eski teşkilat yöneticilerinin partide yeniden görev almalarını sağlayacak seçenekler üzerinde duruluyor. Erdoğan'ın, partide aktif görev almayan isimlerle buluşma toplantılarını sürdürmesi, bu kapsamda eski milletvekilleri ile de toplantılar yapılması planlanıyor. Muhaliflere baskı artar mı? Erdoğan ve parti yönetimi bir yandan, AKP'nin kuruluş sürecindeki isimlerle yeniden bağ kurma yolunu ararken, kulislerde Erdoğan'ın muhaliflerine dönük baskıyı artırabileceği yorumları da yapılıyor. Buna örnek olarak da Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi'ne tedbir konulması örnek gösteriliyor.

Yine Davutoğlu'nun İstanbul il binası olarak kullanılmak üzere kiraladığı ofis, AKP'li Bahçelievler Belediyesi tarafından "izinsiz tadilat ve mimari tasarım" yapıldığı gerekçesiyle mühürlenmişti. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde olduğu gibi, yeni kurulacak partilerin il, ilçe teşilatları için kiralayacak ya da satın alacak bina ya da kongre salonu bulmakta bile zorlanabileceğine işaret ediliyor. Ali Babacan ve ekibi, bu tür olası baskılara karşın, partide yer alacak isimlerin kimler olacağı dahil, çalışmalarını son derece kapalı yürütüyor, partide görev alacak isimleri de olası baskılara karşı korumak için gizli tutuyor. Yeneroğlu'nun ardından yeni istifalar gelir mi? Erdoğan'ın "kırık kalpleri tamir etme" sözünü verdiği gün AKP'de yaşanan ilginç bir gelişme, bu dönem ilk milletvekili istifasının gelmesi oldu. Uzun süredir parti politikalarını sosyal medya hesabı üzerinden eleştiren İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizzat Erdoğan'ın talebi üzerine partisinden istifa etti. Aynı zamanda MKYK üyesi olan Yeneroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden, Kürt sorunu ve insan hakları ihlalleri konusunda parti yönetimine yaptığı eleştirilerle biliniyordu.