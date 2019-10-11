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'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 08:24 | Son Güncelleme

İzmir'de sosyal medyadan harekat ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli yakalandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara 11 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalışan, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkez ile Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı izmir

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