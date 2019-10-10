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"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin "terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ve yayınlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Barış Pınarı Harekatı soruşturma

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