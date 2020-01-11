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  4. Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Resulaynlı 20 bin öğrenci okula başladı

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Resulaynlı 20 bin öğrenci okula başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG’nin işgali nedeniyle uzun yıllar eğitim öğretim hakkından mahrum kalan Tel Abyad ve Resulaynlı çocuklar, Barış Pınarı Harekatı sonrasında yeniden okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye’nin kontrolüne geçen Tel Abyad ve Resulayn’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) nezaretinde tadilatları yapılan ve eksiklikleri giderilen okullar, öğrencilerle dolduruldu.Tel Abyad’da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam ederken, Resulayn’da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci yeniden okullarına kavuştu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin işgali nedeniyle uzun yıllar eğitim öğretim hakkından mahrum kalan Tel Abyad ve Resulaynlı çocuklar, Barış Pınarı Harekatı sonrasında yeniden okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye’nin kontrolüne geçen Tel Abyad ve Resulayn’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) nezaretinde tadilatları yapılan ve eksiklikleri giderilen okullar, öğrencilerle dolduruldu.
Tel Abyad’da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam ederken, Resulayn’da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci yeniden okullarına kavuştu. Okulların ısınma sorununun çözülmesi için AFAD koordinasyonunda ATAA İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen 75 mazotlu soba ve 3 bin 330 litre yakıt eksikliği bulunan okullara dağıtıldı. Öğrencilerin başta kitap olmak üzere eğitim materyalleri de Çobanbey’den temin edildi. Daha önceden mülakatları gerçekleştirilerek bilgileri kaydedilen Suriyeli öğretmenlerin görev aldığı okulların eksiklikleri, SUDKOM Milli Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek temin yoluna gidiliyor.
Eğitimin başladığı okullarda öğrencilerin spor ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla Şanlıurfa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından da faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tel Abyadlı öğrenciler ve okul idarecileri, ilçede bulunan Cerrah, El Sabağ, ve Şarki okulları bahçelerine basketbol potaları, voleybol fileleri ve futbol kaleleri yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne teşekkür etti.
Türkiye’nin destekleriyle eğitim hayatına yeniden başlayan Tel Abyad ve Resulaynlı çocuklar da okullarına yeniden başlamanın verdiği sevinçle, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kendilerini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür etti.

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