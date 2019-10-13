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Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru yorumlanabilmesi için yürütülecek stratejik iletişim faaliyetleri masaya yatırıldı - Çalıştayda, harekata dair askeri gelişmelerin yanı sıra insani boyutun gerçek yönleriyle ortaya konması, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında dezenformasyonla aktif mücadele edilmesi, mevcut ve muhtemel karşı iddialara en hızlı şekilde tüm kanallar kullanılarak cevap verilmesi, uluslararası medyanın farklı dillerde bilgilendirilmesi konuları üzerinde duruldu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru yorumlanabilmesi için yürütülecek stratejik iletişim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, harekata ilişkin sahada elde edilen başarıların iletişim alanında da desteklenmesi amacıyla ilgili tüm mecraların ve yöntemlerin değerlendirilmesi, kurumlararası eşgüdümün etkin şekilde planlanması, karşı-propaganda ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonu konuları ele alındı.

Çalıştayda, harekata dair askeri gelişmelerin yanı sıra insani boyutun gerçek yönleriyle ortaya konması, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında dezenformasyonla aktif mücadele edilmesi, mevcut ve muhtemel karşı iddialara en hızlı şekilde tüm kanallar kullanılarak cevap verilmesi, uluslararası medyanın farklı dillerde bilgilendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Çalıştaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Gülnur Aybet, İlnur Çevik, Fecir Alptekin, Mücahit Küçükyılmaz, Saadet Oruç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi Çağrı Erhan ve Burhanettin Duran, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün’ün yanısıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve MİT temsilcileri katıldı.

Akademi, medya ve düşünce kuruluşlarından iletişim, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi alanlarından uzman isimler de çalıştayda yer aldı.

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Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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