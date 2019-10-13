İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru yorumlanabilmesi için yürütülecek stratejik iletişim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, harekata ilişkin sahada elde edilen başarıların iletişim alanında da desteklenmesi amacıyla ilgili tüm mecraların ve yöntemlerin değerlendirilmesi, kurumlararası eşgüdümün etkin şekilde planlanması, karşı-propaganda ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonu konuları ele alındı.

Çalıştayda, harekata dair askeri gelişmelerin yanı sıra insani boyutun gerçek yönleriyle ortaya konması, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında dezenformasyonla aktif mücadele edilmesi, mevcut ve muhtemel karşı iddialara en hızlı şekilde tüm kanallar kullanılarak cevap verilmesi, uluslararası medyanın farklı dillerde bilgilendirilmesi konuları üzerinde duruldu.