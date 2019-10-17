Barış Pınarı Harekatı, Los Angeles’ta anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu, Barış Pınarı Harekatı’nın ABD’de yaşayanlara anlatılması için düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Amerikan-Türk toplumunun ileri gelen isimlerinin yanı sıra Amerika’da yaşayan Suriyeliler, ABD genelinde faaliyet gösteren ICNA, CAIR ve ZAKAT gibi büyük İslami sivil toplum örgütleri ile güney California’da bulunan İslami merkezlerin temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan ve bir sunum yapan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, katılımcılara Barış Pınarı Harekatı’nın sebepleri ile ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde milyonlarca masum insanın Esad rejiminin yönetimi altında öldüğünü, birçok şehrin yıkıldığını, kimyasal silahların kullanıldığını hatırlatan Oğuz, “Ama maalesef son 8 yılda uluslararası toplum, özellikle Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye operasyona başladığından beri gösterdiği tepkinin çok azını gösterdi” dedi.

Türkiye’ye karşı yapılan eleştirilerin temelsiz, taraflı ve politik amaçla yapıldığını ifade eden Oğuz, “Bu yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ki bu Los Angeles’ın nüfusu kadardır, ev sahipliği yan bir ülke için adil değil” dedi. Konuşması sırasında ABD’li yetkilerin PYD/YPG gruplarının PKK ile bağlantılı olduğunu söyledikleri görüntüleri de paylaşan Oğuz, medyada Türkiye ile ilgili paylaşılan yalanların boyutunun inanılmaz olduğunu ifade etti. Sosyal medyada Türkiye’nin yaptığı harekata ait gibi gösterilen görüntülerin bir kısmının Yemen’den olduğunu, önde gelen bir ABD gazetesinde olduğu gibi bugün yaşanan bir olay gibi gösterilen fotoğrafın 1983 yılında Erzurum depremine ait olduğunu ifade eden Oğuz, medyanın araştırmadan yayın yaptığını söyledi. Oğuz, "Hayal kırıklığına uğradık ama kızgın değiliz. Düşüncesizce eleştirildik ama soğukkanlılığımızı koruduk. Canımız yakıldı ama yok edilmedik. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Sebeplerimizi açıklamayı sürdüreceğiz. İnandığımız konularda başarılı olmak için çalışacağız” diye konuştu.