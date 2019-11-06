Barış Pınarı Harekâtı - Milli Savunma Bakanlığı: 29 Ekim'de Rasulayn’ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Salı günü Rasulayn'ın güneydoğusunda yakalanan Suriye ordusuna bağlı 18 kişinin Moskova ile yapılan görüşmeler sonucunda "teslim edildiğini" açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1190009213218631680?s=20
29 Ekim'de Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn'ın güneydoğusunda Suriye ordusuna bağlı olduklarını açıklayan "18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini" duyurmuştu.
Açıklamada, konunun Rusya ile "koordine edildiği" de belirtilmişti.
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