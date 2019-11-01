‘Barış Pınarı Harekatı Muhalefete Baskıyı Arttırmak İçin Kullanıldı’

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu hakkında yorum ya da haberlerinden dolayı Türkiye’de yüzlerce kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bugün bir rapor yayımlayan örgüt, gözaltına alınanlara tuhaf suçlamaların yöneltildiğini, Türk hükümetinin eleştirel seslere yönelik baskısını daha da yoğunlaştırdığını belirtti.

“Şikayet edemeyiz” başlıklı raporda, Barış Pınarı Harekatı’na, Türkiye’de hükümetin resmi çizgisinin dışına çıkan herkesi hedef alan bir baskı dalgasının eşlik ettiği gözlemi dile getirildi. Rapora göre, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve protestocular ‘terörizm”le suçlanırken ve cezai soruşturma, keyfi gözaltı ve seyahat yasaklarına maruz kaldılar.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Marie Struthers, “Tanklar Suriye sınırından geçerken, hükümet bunu medya, sosyal medya ve sokaklardaki muhalif sesleri yok etme amacı taşıyan bir kampanya başlatmak için fırsat olarak kullandı. Kürtler’in hakları ve siyaseti konularında eleştirel tartışmaya girmek daha da yasaklı hale geldi” dedi.