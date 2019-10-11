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Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Operasyonda son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 07:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu duyuruldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Operasyonda son durum

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." denildi.

HAREKATTA SON DURUM

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn'daki 11 köy terörden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı. Harekat kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü de terörden arındırıldı. Ardından Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri teröristlerden temizlendi. SMO güçleri, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu!Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu!

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı PYD

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