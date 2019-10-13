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Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 07:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı. Harekat kapsamında , Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Öte yandan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri obüslerle ateş altına alındı. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." denildi.

SULUK TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

CEYLANPINAR VE AKÇAKALE'DEN DUYULUYOR

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
5000 pkk lı vardır daha daha büyük saldırılmalı
allah onunuzu acsin insallah..
kazasız belasız rabbim yardımcınız olsun tüm mehmetçiklerimize minnettariz
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