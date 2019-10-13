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Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 07:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı. Harekat kapsamında , Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." denildi.

SULUK TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Harekat kapsamında , Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
5000 pkk lı vardır daha daha büyük saldırılmalı
allah onunuzu acsin insallah..
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