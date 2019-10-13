Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." denildi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

5 BÖLGE TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI



Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi ile Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

DUMANLAR YÜKSELİYOR



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

TEL ABYAD KUŞATILDI



Tel Abyad kuşatma altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri tarafından Tel Abyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir bir teröristlerden kurtarılırken Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerleme devam ediyor.



