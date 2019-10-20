Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Yakın zamanda Songar silahlı drone sistemi, Salgur vurucu mikro drone gibi kamuoyu tarafından bilinen çözümle geliştiren ASİSGUARD, güvelik güçleri tarafından kullanılan zırhlı araçlar için Yazgur elektro-optik ürün ailesini üretiyor.

ARAÇ İÇİNDEN DIŞINI İZLEME İMKANI SUNUYOR



Ürün ailesinde yer alan Yazgur Video Yönetim Sistemi, araca entegre edilerek araç içinden araç dışını izleme imkanı sunuyor. Askeri zırhlı kara araçları için özel olarak tasarlanan sistem, personelin 360 derece çevresel farkındalığını sağlamak için kameralardan gelen görüntüleri gerçek zamanlı birleştiriyor, kullanıcıların görüş kabiliyetini artırıyor. Sistem, bu görevleri yerine getirirken 7 farklı kameradan yararlanan bir mühendislik çözümü olarak dikkati çekiyor.

EMNİYETLİ SÜRÜŞ



Kameralar arasında yer alan ve aracın önüne takılan VNIR (Video Near Infrared) bileşeni sayesinde, kara aracının gece ortamında far ve benzeri herhangi bir aydınlatmaya ihtiyaç duymaksızın emniyetle sürüşü sağlanıyor.

Askeri standartlara yönelik tüm kalifikasyonu tamamlanan sistem, eksi 40 ile artı 85 derece arasında çalışıyor, video kayıt ve transfer özelliklerine sahip bulunuyor.