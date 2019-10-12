Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyonlarda 4 asker şehit oldu. Diyarbakır-Ergani doğumlu Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Kahramanmaraş doğumlu Piyade Uzman Çavuş Hacı Bebek, Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşerken, 3 asker de yaralandı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı.

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR! 18 ŞEHİT, 107YARALI VAR

PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerden hudut hattındaki ilçelere saldırıları sürüyor. Dün Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç’a düzenlenen havan saldırısında 10 sivil şehit oldu. En kanlı saldırı Nusaybin’e düzenlendi. İlçesinin karşısında bulunan Kamışlı’dan YPG-PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda 8 sivil şehit oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonucu 3 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı. Ayn el-Arab kırsalından atıldığı sanılan havan mermilerinden 3’ü de boş araziye düştü. Şanlıurfa ve Mardin’in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5’i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti. Barış Pınarı Harekâtı sırasında dünkü saldırılarla birlikte şehit düşen sivil sayısı 18’e yükseldi.

GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan PKK/PYD'li teröristler bölgede harekatı takip eden gazetecilere dün ateş açtı. Silahlı saldırılarda 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.



