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Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 07:17 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri geliyor. 4. gününe girilen harekat kapsamında TSK'nın ilerleyişi devam ederken, şu ana kadar Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 14 köy teröristlerden temizlendi. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamayla etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu duyurdu. Öte yandan sabah saatlerinde operasyonlar hız kazanırken, Resulayn yoğun bombardımana tutuluyor. Bölgeden dumanlar yükseliyor...

Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına darbe vuruluyor. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı. Belirlenen hedefler tek tek ele geçirildi.

Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 14 köy teröristlerden temizlendi.

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Harekatın 4. günü yine yoğun bombardımanla başladı. Telvizyonlar canlı yayındayken Reuters haber ajansı, Resulayn'a yapılan bombardımanı anbean aktardı.

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BİRLİKLER TEL ABYAD'A GEÇTİ

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

415 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat kapsamında şu ana kadar 415 terörist etkisz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verdi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan, Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

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MSB: HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı.

Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

4 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyonlarda 4 asker şehit oldu. Diyarbakır-Ergani doğumlu Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Kahramanmaraş doğumlu Piyade Uzman Çavuş Hacı Bebek, Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşerken, 3 asker de yaralandı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR! 18 ŞEHİT, 107YARALI VAR

PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerden hudut hattındaki ilçelere saldırıları sürüyor. Dün Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç’a düzenlenen havan saldırısında 10 sivil şehit oldu. En kanlı saldırı Nusaybin’e düzenlendi. İlçesinin karşısında bulunan Kamışlı’dan YPG-PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda 8 sivil şehit oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonucu 3 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı. Ayn el-Arab kırsalından atıldığı sanılan havan mermilerinden 3’ü de boş araziye düştü. Şanlıurfa ve Mardin’in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5’i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti. Barış Pınarı Harekâtı sırasında dünkü saldırılarla birlikte şehit düşen sivil sayısı 18’e yükseldi.

GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan PKK/PYD'li teröristler bölgede harekatı takip eden gazetecilere dün ateş açtı. Silahlı saldırılarda 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı terörist Barış Pınarı Harekatı resulayn

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