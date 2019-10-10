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'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Dün saat 16.00 sularında başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda hangi silahların kullanılacağı belli oldu. İşte Kasırga Roketi'nden Cobra Zırhlı Personel Taşıyıcı'ya, T129 Atak Taarruz Helikopteri'nden T115 Fırtına Obüsü'ne kadar farklı silahların kullanılacağı Barış Pınarı Harekatı'nda yer alacak silahlar...

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci güne girildi. Kara harekatının gece saatlerinde başladığı bölgede 3 farklı noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yapıldı. 181 hedefin ateş altına alındığı bölgede komandolar Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.

Operasyon kadar kullanılan silahların da dikkatle takip edildiği Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın yeni nesil silah savaşlarına yer verildi. Peki dünyanın takip ettiği harekat kasamında hangi silahlar kullanılıyor ve özellikleri neler?

İşte TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığı yeni nesil savaş silahları...

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı silah

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