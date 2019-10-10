'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci güne girildi. Kara harekatının gece saatlerinde başladığı bölgede 3 farklı noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yapıldı. 181 hedefin ateş altına alındığı bölgede komandolar Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor.

Operasyon kadar kullanılan silahların da dikkatle takip edildiği Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın yeni nesil silah savaşlarına yer verildi. Peki dünyanın takip ettiği harekat kasamında hangi silahlar kullanılıyor ve özellikleri neler?

İşte TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığı yeni nesil savaş silahları...

