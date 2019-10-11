Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Teröristlerden kurtarıldı

Son olarak, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirterek, ''Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Bu arada terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

YPG KİLİSEYİ ÜS OLARAK KULLANIYOR

Güvenlik kaynaklarına göre YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

