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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı, saat 16.00'da Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Risk oluşturan unsurların temizlenmesinin ardından asker karadan giriş yapacak. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

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Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

F-16'LAR 30 KİLOMETRE DERİNE İNDİ

Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Teröristlerin F-16'ların görüşünü engellemek yaktığı lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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resulayn Barış Pınarı Harekatı operasyon Harekat

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