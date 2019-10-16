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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere ait Grad füze rampası ele geçirildi. Öte yandan teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı da düşürüldü.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

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FÜZE RAMPASI VE ANTİ TANK FÜZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

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Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Rasulayn füze rampası

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