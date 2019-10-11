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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girilirken operasyonlar son hızıyla devam ediyor. Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun art arda vurduğu darbelerle neye uğradığını şaşıran teröristler, tek tek ya etkisiz hale getiriliyor ya da yakalanıyor. Son olarak Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı. Teröristlerin getirildiği anlar anbean görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakik gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürerken; bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.

TERÖRİSTLER BİR BİR YAKALANIYOR

Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor.

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11’e yükseldi.

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn’da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

(İHA)

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Barış Pınarı Harekatı terörist operasyon Harekat yakalanma anı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sık kafasına sıkkkkk
NİYE GETİRİYOLARKİ SIKIN KAFASINA LEŞLERİN ORADA KİRLETMESİN BİZİM TOPRAKLARI !!!!
Bunları getirip boşuna beslemeyelim
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