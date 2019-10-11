Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakik gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürerken; bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.

TERÖRİSTLER BİR BİR YAKALANIYOR

Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor.

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11’e yükseldi.

Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn’da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

(İHA)