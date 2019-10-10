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Barış Pınarı Harekâtı paylaşımlarına soruşturma

10.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekâta ilişkin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları dahil pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Barış Pınarı Harekâtı paylaşımlarına soruşturma

Mardin'de de 21 kişi gözaltına alındı.Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de bulunduğu pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Buldan ve Temelli, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak"la suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılanlar arasında HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de bulunuyor.

Mardin'de, harekata ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle de 21 kişi gözaltına alındı.

Birgün gazetesinden Hakan Demir'e gözaltı

Birgün gazetesinin harekâta ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle, gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltı kararı verdi.

Birgün gazetesi, Hakan Demir'in sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındığını ve gözaltına alınan Demir'in Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yayınlanan haberler nedeniyle yasal işlem başlatıldığını duyurulmuştu.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 78 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti.

DW/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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