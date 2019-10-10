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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Barış Pınarı Harekatı gözaltı mardin

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