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"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarıyla terör propagandasına 46 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:07 | Son Güncelleme

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarıyla terör propagandasına 46 gözaltı

Adana'da "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, harekata yönelik çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif paylaşımda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "terör propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı adana paylaşım provokatif sosyal medya

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