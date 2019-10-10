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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen iki zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu doğrultuda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gebze ve Darıca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Propaganda sosyal medya Terör örgütü

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