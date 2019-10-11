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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, K.B, Ö.Y, B.P, E.E. ve İ.K. yakalandı.

Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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barış pınarı gözaltı Suruç

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