Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

Adıyaman'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanma üzere emniyete götürüldü.

