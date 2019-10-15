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Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.Resulayn ve Tel Abyad’ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.Bunların yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.

Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Resulayn ve Tel Abyad’ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.
Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.
Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.
Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.
Bunların yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.

Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor

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