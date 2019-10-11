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Barış Pınarı Harekatı şehidi için hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekâtı ilk şehidi Astsubay Çavuş Ahmet Topçu adına Çambaşı yaylasında hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikimi gerçekleştirdi.Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Kayak ve Doğa Turizm tesisleri ile 5 yıldızlı otel inşaatının bulunduğu alanda düzenlenen törende 800 ladin toprakla buluşturuldu.

Barış Pınarı Harekatı şehidi için hatıra ormanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekâtı ilk şehidi Astsubay Çavuş Ahmet Topçu adına Çambaşı yaylasında hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikimi gerçekleştirdi.
Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Kayak ve Doğa Turizm tesisleri ile 5 yıldızlı otel inşaatının bulunduğu alanda düzenlenen törende 800 ladin toprakla buluşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ağaç sayısını gelecek yıl 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hatıra Ormanı’na şehit Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun adı verildi
Ağaç dikimi töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bizim bölgemiz yeşil bir bölge ama şehrimizde ağaç eksikliği var. Bu vesileyle Çambaşı Doğa Tesisine ağaçlandırma projeleriyle katkıda bulunduk. Bu çalışma turizm açısından da son derece önemli bir adım oldu. Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu kardeşimizin adını da oluşturduğumuz hatıra ormanımıza veriyoruz. Bu vesileyle hatıra ormanımızın adını Barış Pınarı Harekâtı Astsubay Çavuş Ahmet Topçu Hatıra Ormanı olarak belirledik. Böylece Barış Pınarı Harekâtı ve harekât sırasında şehit olan kardeşimiz Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun ismi hatıra ormanımızda yaşatılacak” dedi.

Barış Pınarı Harekatı şehidi için hatıra ormanı

Barış Pınarı Harekatı şehidi için hatıra ormanı

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