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Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten TSK unsurlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in naaşları memleketlerine uğurlandı.Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle şehitlerden Yunus Mermer’in memleketi Konya’ya, Abdülhamit Bilgen’in ise ailesinin ikamet ettiği Bilecik’e gönderildi.Doğum gününde şehit olduÖte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen’in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten TSK unsurlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in naaşları memleketlerine uğurlandı.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle şehitlerden Yunus Mermer’in memleketi Konya’ya, Abdülhamit Bilgen’in ise ailesinin ikamet ettiği Bilecik’e gönderildi.

Doğum gününde şehit oldu
Öte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen’in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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