Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş, tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, ''Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim''dedi.

Şehit annesi Necla Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın'' diyerek ağladı. Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti.

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi (25) memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın ''diyerek ağladı.

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer'in oğlu olan yeğeni Recep Talha'yı kucağına alıp, ''Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor'' diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı.

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, ''Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım'' dedi.

Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Osmanlı Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nezaat Bilgen, babası Mustafa Bilgen, kardeşleri Ömer, Abdulkadir Bilgen ve Müjde Durup, caminin avlusunda kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenazesi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan 44 yaşındaki Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ulu Cami’nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur ve oğlu Samet Bebek ağlamayarak tabutun başından bir an ayrılmadı. Şehidin kızı Ezgi Bebek babasının tabutu başında, “Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba” dedi.

Şehidin Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Ömer Bilgen, törene Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in kamuflajıyla katıldı.

Şehidin tabuduna sarılan anne Nezaat Bilgen, "Sana kurban olurum. Annem ben ölseydim. Yavrum, benim oğlum çok güçlüydü. Benim oğlum beni çok seviyordu. Benim oğlum sevdalı olmuştu. Oğlum, gitme." diyerek gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgen'in cenazesi, İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'na defnedildi.

