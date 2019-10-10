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Barış Pınarı Harekatı Suriyeli Kürtlerin umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyeli Kürtler için ayrı bir anlam taşıyor - Suriyeli Kürtler, harekatın başarıyla sonuçlanması sonrası oluşacak güvenlik bölge sayesinde evlerine dönmek istiyor - Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo: - "Onlar (YPG/PKK) konuşmuyor sadece öldürmeyi biliyor. Kürt, Arap, Hristiyan, Türkmen ayırt etmeden hepsine zulmettiler. Oradaki halk, bu terörün topraklarından çıkarılmasını bekledi" - "Barış Pınarı Harekatı iyi olacak, terör bitecek, güvenli bölge yapılacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Suriyeliler buraya geri dönecek"

MÜSLÜM ETGÜ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtlere umut oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı Suriyeli Kürtler de yakından izliyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan bölge halkı, harekat sonrası yerleşim yerlerine dönmeyi istiyor.

Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın yaşadıkları bölgelerde büyük zulümler yaptığını, köyleri yıkıp yaktığını söyledi.

Çok sayıda kişinin de teröristler tarafından öldürüldüğünü anlatan Temmo, "Onlar Kandil'de yaşıyorlar, adam değiller. Onlar konuşmuyor sadece silahı biliyor, öldürmeyi biliyor. Kürt, Arap, Hristiyan, Türkmen ayırt etmeden hepsine zulmettiler. Oradaki halk bu terörün topraklarından çıkarılmasını bekledi." dedi.

Temmo, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını aktararak kendilerinin hiç kimsesi olmadığını, sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu vurguladı.

- "Biz terör istemiyoruz"

Suriyeli Kürtler olarak yaşadıkları bölgelerdeki terörün sona ermesini istediklerini dile getiren Temmo, "Barış Pınarı Harekatı iyi olacak, terör bitecek, güvenli bölge yapılacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Suriyeliler buraya, evlerine geri dönecek. Kürt, Arap, Hristiyan, Türkmen beraber düzeni yeniden yapacak, sonra beraber yaşayacağız. Biz terör istemiyoruz, barış istiyoruz." diye konuştu.

Rejimin de terör uyguladığını, binlerce kişiyi öldürdüğünü anlatan Temmo, halkın çok zulüm gördüğünü yineledi. Temmo, YPG/PKK'nın rejimden savaşmadan aldığı bölgede Türkiye karşıtı propaganda yaptığını anlatarak kendilerinin ise terör örgütünün yalancılığını, sahtekarlığını, Türkiye'nin dostluğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Suriyeli Kürtlerin terör örgütüne inanmadığının altını çizen Temmo, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) bizim dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımızdır, düşmanımız değildir. Bu terör örgütü bizim çocuklarımızı zorla alıp kendileri için savaştırıyor, bunlar para, kan ticareti yapıyor. Gençlerimiz insanlarımızı öldürüyor. Bizim düşmanımız Şam, YPG/PYD/PKK, DEAŞ... Hepsi bizim düşmanımız." dedi.

Temmo, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından başta kendisi olmak üzere Suriyeli Kürtlerin vatanlarına döneceğini belirterek "Evimi, ailemi özledim, 85 yaşındaki annemi özledim. Yıllardır onları görmedim. Çok zor." dedi.

- "Teröristler evlerimize el koydu"

Ailesiyle kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtlerden Mahmut Nebi de ülkesine döneceği günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Suriye'nin Aynularab (Kobani) kentinden geldiğine işaret eden Nebi, Türkiye'nin terör örgütünü bölgeden çıkarması için yapılan çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı.

Ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ancak doğduğu toprakları çok özlediğini vurgulayan Nebi, "Toprak tatlıdır. Kim nerede büyürse orası ona güzeldir. Bayram gelince daralıyorum. İnşallah Allah bir su döker, savaş biter ülkemiz selamete çıkar. Evim, arabam, hayvanlarım, her şeyim gitti. Ortada kaldım. Türkiye bize kapılarını açtı. Allah razı olsun. Devletin hizmetlerini inkar edemeyiz." dedi.

Hedle Nebi de vatanlarına dönemediklerini gözyaşlarıyla anlatarak evlerine dönmek için bölgenin terörden temizlenmesini beklediklerine dikkati çekti.

Akrabalarının bir kısmının halen Suriye'de olduğunu söyleyen Nebi, "Böyle bir olay başımıza geldi kimsenin başına gelmesin. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Eşim sıkıntıdan yataklara düştü. Teröristler evlerimize el koydu. Güvenli bölge, barış olursa toprağımıza döneriz. Toprak tatlıdır. Kaç yıl olursa olsun gideceğimiz yer yine orasıdır." dedi.

- On binlerce aile yerinden edildi

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek ülkenin kuzeyindeki toprakları işgal etmiş, kendisine yakın olmayan bölge halkını hedef alarak öldürmüş ya da işkenceden geçirmiş, on binlerce aileyi ise evinden ve yurdundan zorla çıkarmıştı.

Bölgede YPG/PKK'nın demografik yapıyı değiştirmeye yönelik baskı, tehdit ve yerinden etme girişimleri Uluslararası Af Örgütünün ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün hazırladığı raporlara da yansımıştı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarıyla bölgeler terörden arındırılmış, yerinden edilen çok sayıda Suriyeli Cerablus, Bab ve Afrin'de yaşamlarını yeniden kurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından temizlenerek Suriyelilerin evlerine dönüşünün sağlanması ve sınır hattındaki terör tehdidinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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