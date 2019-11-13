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'Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütünde moral bozukluğu yarattı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte, PKK ve DEAŞ ile mücadelemizde önemli operasyonları gerçekleştirdik.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte, PKK ve DEAŞ ile mücadelemizde önemli operasyonları gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar aldık. Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütü üzerinde büyük bir moral bozukluğu yarattı" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. Teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri de toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
'BARIŞ PINARI HAREKÂTI, MORAL BOZUKLUĞU YARATTI'
Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte, PKK ve DEAŞ ile mücadelemizde önemli operasyonları gerçekleştirdik, güzel sonuçlar aldık. Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütü üzerinde büyük bir moral bozukluğu yarattı. Ağrı'da 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Özel Harekât polislerimiz ile destek verdiğimiz Kıran Operasyonu'ndan beklentimiz oldukça yüksek" dedi.
Trafik konusunda yapılan uygulamalardan güzel sonuçlar alındığını ifade eden Aktaş, "Radar uygulamalarına ve çocuklarda trafik bilinci oluşturmaya yönelik eğitimlere devam edelim. Genel kolluk görevlilerinin başarısının yanında, geçen hafta bir araya geldiğimiz fahri trafik müfettişlerimizin katkısı çok. Son dönemde bu katkıyı daha fazla artırmak için müfettiş sayımızı artırıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin aktif olmalarını sağlayıp birebir ilişki içinde olalım. 'Kırmızı Düdük Kampanyası' kapsamında çocuklara 1 milyon kırmızı düdük vermeyi planlıyoruz. İki Mobil Trafik Eğitim TIR'ımızla çocuklarımızın daha bilinçli olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin de artarak devam ettiğini belirterek, sosyal medyadaki terör örgütünü övücü paylaşımlara yönelik çalışmaların da aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
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