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"Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin yasal hakkı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 22:32 | Son Güncelleme

Ürdünlü askeri uzman Fayiz ed-Duveyri: "Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı uyarınca Türkiye, Suriye topraklarında terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleme hakkına sahiptir" "Arap Birliği siyasi anlaşmazlık nedeniyle haddini aşmıştır. Birliğin harekat karşısındaki tutumu, Esed rejimine olan sevgiden değil, Ankara'ya olan karşıtlıktan kaynaklanıyor"

AMMAN (AA) - Ürdünlü askeri uzman, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu ifade etti.

Emekli Tümgeneral Fayiz ed-Duveyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin yasal hakkı" diyerek, harekatın uluslararası hukuk kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Duveyri, Türkiye ile Suriye arasında yıllar önce imzalanan Adana Mutabakatı'nı hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı uyarınca Türkiye, Suriye topraklarında terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleme hakkına sahiptir. Mutabakat gereğince, Türkiye'nin ulusal güvenliği söz konusu ise gerekli önlemlerini Suriye içinde olsa bile belirli bir alana kadar alabilir."

Ürdünlü askeri uzman Duveyri, Suriye'nin de söz konusu anlaşma nedeniyle Birleşmiş Milletler'e başvurma hakkının olmadığını söyledi.

- "Arap Birliği siyasi anlaşmazlık nedeniyle haddini aşmıştır"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın "uluslararası hukuk kapsamında ve yasal çerçevede" düzenlendiğini vurgulayan Duveyri, bazı Arap ülkelerinin operasyon karşıtı tutumunu da eleştirdi.

Duveyri, şu değerlendirmede bulundu:

"Arap Birliği siyasi anlaşmazlık nedeniyle haddini aşmıştır. Birliğin harekat karşısındaki tutumu, Esed rejimine olan sevgiden değil, Ankara'ya olan karşıtlıktan kaynaklanıyor."

Mısır yönetiminin çağrısıyla önceki gün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

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Barış Pınarı Harekatı Fayiz ed-Duveyri

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