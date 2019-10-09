Barış Pınarı Harekatı üzerinden kara propaganda yapan 78 şahsa yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı üzerinden yapılan olumsuz paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“09 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.”

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda sürdürüldüğü gibi sanal ortamda da sürdürüleceği belirtildi.

